du vendredi 15 avril au dimanche 17 avril à Le Domaine de la Trésorerie

Annie Dion, artiste peintre du Loiret a su faire évoluer ses techniques pour une peinture plus contemporaine, présentant beaucoup de force ; elle prend conseil auprès des Maîtres de grande renommée. Pour la 4ème fois, elle fut sélectionnée au grand salon prestigieux “Art Capital”, le salon des artistes français au Grand Palais de Paris. Elle s’est déplacée en Chine pour représenter la peinture française au Musée National de Pékin. Nous la retrouvons également à New-York, Tokyo, Séoul et elle se trouve très sollicitée par les grandes galeries internationales. Du 15 au 18 avril 2022 Ven/Sam/Lun : 14h15 à 18h15 Dimanche : 11h à 12h30 14h15 à 18h30 Entrée libre

Expositions contemporaine de peinture de l'artiste française Loirétaine Annie DION. Le Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines – 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

