Café des Sciences Annie Collectors Gallery, 20 rue des Porcelet Arles, jeudi 18 janvier 2024.

Café des Sciences Dans le réchauffement climatique quel peut-être le rôle des océans pour le piégeage du CO2 et une atténuation de ce réchauffement ? Jeudi 18 janvier, 19h00 Annie Collectors Gallery, 20 rue des Porcelet Entrée libre – Restauration sur place dès 19h en présence du conférencier

Changement Climatique : décarboner l’atmosphère grâce à l’océan ?

Même le GIEC** le dit, pour atteindre la neutralité carbone et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés à la fin du siècle, il faudra non seulement réduire nos émissions, mais aussi trouver des moyens de retirer du dioxide de carbone (CO2) de l’atmosphère. Or, l’océan absorbe déjà un quart de nos émissions humaines de CO2. Comment utiliser l’océan, ses écosystèmes et ses propriétés chimiques pour nous sortir de la crise climatique ? Quels types d’interventions sont envisagées, et par qui ? Quels en seraient les coûts économiques, sociaux et environnementaux ?

Durant ce café des sciences, nous nous plongerons dans l’océan du futur, et explorerons les solutions, naturelles ou artificielles, qui permettraient, à terme, de contrôler le climat. »

Annie Collectors Gallery, 20 rue des Porcelet 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

