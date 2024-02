Annie Colère Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, lundi 19 février 2024.

Annie Colère Séance gratuite ciné-débat le 19 février du film Annie Colère de Blandine Lenoir. Lundi 19 février, 18h00 Kino Ciné Gratuit sur inscription lien en description

À l’heure où le droit à l’avortement est remis en cause dans de nombreux pays, et où la question de sa constitutionnalisation se pose en France, la compréhension de son histoire et de ses enjeux est plus importante que jamais.

Quelles luttes ont été menées pour aboutir à la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse ? Qui ont été les actrices et les acteurs de ce changement ? Pourquoi ce droit est-il menacé aujourd’hui et pourquoi faut-il le protéger ?

Du 19 au 23 février, le pôle féminisme de l’Union étudiante, le syndicat féministe, inclusif et solidaire de l’université de Lille, vous propose une série de discussions et de conférences sur le droit à l’avortement en France et dans le monde.

C’est dans ce cadre que nous vous invitons, en partenariat avec l’association Noustoutes Lille et le cinéma le Kino Ciné, à une projection-débat du film Annie Colère (2022), de Blandine Lenoir, le 19 février 2024.

Au programme de cette soirée : accueil et introduction à la séance (de 18h à 18h15), projection du film (jusqu’à 20h15) et discussion libre (jusque 21h30). Et c’est gratuit !

Pour réserver votre place, rendez-vous sur notre compte instagram @union.etudiante.lille !

La projection sera encadrée par des militantes formées à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Une prise en charge et une sortie de la salle sera possible à tout moment.

2h 00min | Comédie dramatique

De Blandine Lenoir | Par Blandine Lenoir, Axelle Ropert

Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair

Synopsis

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

