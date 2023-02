AnNie .Adaa La Place, 10 mars 2023, Paris.

Le vendredi 10 mars 2023

de 19h30 à 23h30

. payant

Dans le cadre de la L2P Convention, AnNie. Adaa sera en concert le 9 mars 2023.

Empruntant le prénom de sa mère Annie, comme un tendre hommage et « Adaa »de l’acronyme « All Dogs Are Allowed » (“Tous les chiens sont autorisés” en français), AnNie .Adaa combine rage contestataire et sensibilité assumée, ce qui fait l’originalité de sa musique fédératrice, pourtant sombre.

Dans le cadre de la L2P Convention, l’événement hip-hop et street culture, le FGO-Barbara et La Place s’associent pour la soirée Reconnecting with People #2, présenté par le talentueux AnNie Adaa : le concert aura lieu au FGO-Barbara et sera marqué par les prods planantes et le kickage agressif du jeune rappeur. Il vous fera rapidement entrer dans son univers musical, ou l’ambiant rencontre le rock et l’ultracloud. Membre instoppable du Garden Club, collectif réunissant Wallace Cleaver et P’R, AnNie Adaa collabore avec Roseboy666 ou encore Eden Dillinger pour des feats puissants, parfois intimes et toujours d’une radicale singularité.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://link.dice.fm/Ed01adf3b758

