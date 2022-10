Annick Tangorra et Alain Jean-Marie – Time For A Cry

Le duo est une forme qui permet une intimité musicale particulière, ce d'autant que l'album a été enregistré pour l'essentiel dans une église où la réverbération naturelle et le lieu participaient à une certaine exaltation. Rencontre avec l'illustre pianiste Alain Jean-Marie, autour de standards de jazz et de ses compositions qui n'étaient jusqu'alors qu'instrumentales. Les mélodieuses harmonies vocales d'Annick Tangorra épousent avec grâce la virtuosité délicate d'Alain Jean-Marie. Time for a Cry suscite le frisson, mais pouvait-il en être autrement ?

