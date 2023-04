Fête du Printemps Centre-Ville, 6 mai 2023, Anneyron.

Cet événement familial et convivial a pour vocation de proposer une journée festive valorisant le talent, le savoir-faire local et le terroir à travers un éventail d’exposants : créateurs, producteurs, artisans, associations….

2023-05-06 à 08:30:00 ; fin : 2023-05-06 21:00:00. .

Centre-Ville

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This family and friendly event aims to offer a festive day promoting talent, local know-how and the land through a range of exhibitors: designers, producers, craftsmen, associations …

Este acontecimiento familiar pretende ofrecer una jornada festiva que promueva el talento, el saber hacer local y los productos de la tierra a través de diversos expositores: diseñadores, productores, artesanos, asociaciones, etc.

Diese familiäre und gesellige Veranstaltung hat sich zum Ziel gesetzt, einen festlichen Tag zu bieten, der das Talent, das lokale Know-how und die Region durch eine Reihe von Ausstellern aufwertet: Designer, Produzenten, Handwerker, Vereine…

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche