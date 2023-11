Rencontre référent handicap et troubles de l’apprentissage Annexe Gilbert GUIBERT Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord Rencontre référent handicap et troubles de l’apprentissage Annexe Gilbert GUIBERT Grande-Synthe, 11 décembre 2023, Grande-Synthe. Rencontre référent handicap et troubles de l’apprentissage 11 et 12 décembre Annexe Gilbert GUIBERT Entrée libre Gratuit Dans le cadre des journée Nationales du Handicap et des troubles de l’apprentissage, le référent handicap de l’Emas ouvre sa porte pour recevoir le public et expliquer ses missions.

Ouvert à tous ! Annexe Gilbert GUIBERT 9003 rue Alphonse Daudet Grande-Synthe 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « x.matthys@ville-grande-synthe.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T19:00:00+01:00 – 2023-12-11T20:00:00+01:00

