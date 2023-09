Cet évènement est passé Gravure sur calebasse et ornementation textile saamaka Annexe du Musée des Cultures Guyanaises Cayenne Catégories d’Évènement: Cayenne

Gravure sur calebasse et ornementation textile saamaka
Annexe du Musée des Cultures Guyanaises
Cayenne, 16 septembre 2023

Démonstration de savoir-faire et vente calebasses gravées et de textiles saamaka, avec l'association TOE LOBI de Macouria

Annexe du Musée des Cultures Guyanaises
54 rue Madame Payé
Cayenne, Guyane Française
+594 594 31 41 72

2023-09-16T21:00:00+02:00 – 2023-09-17T00:00:00+02:00

Dates: 16-17 septembre 2023
Horaires: 21:00:00+02:00 – 00:00:00+02:00

