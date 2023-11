Conférence, le Land Art américain : un art des grands espaces Annexe du Musée Champollion Figeac, 12 décembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Le musée Champollion – Les Écriture du Monde propose une conférence sur Le Land Art américain, par Thomas Delamarre, directeur de la Maison des Arts à Cajarc, en association avec La Fabrique des Savoirs,

Aux États-Unis, au cours des années 60 et 70, un groupe d’artistes décide de quitter l’environnement fermé des galeries d’art et des musées et de développer leur pratique à l’air libre. Ces artistes vont alors créer des œuvres qui s’inscrivent au cœur de paysages naturels, à l’échelle parfois démesurée des grands espaces de l’ouest américain. Des œuvres qui pour certaines sont encore visibles aujourd’hui sur les lieux de leur création. De nombreux exemples nous permettront de découvrir ces réalisations, créées dans un élan commun par une génération d’artistes inspiré.e.s, et d’observer comment, aujourd’hui, cette idée d’art dans le paysage se traduit, notamment à travers la programmation de la Maison des arts..

Annexe du Musée Champollion musée Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Musée Champollion – Les Écriture du Monde offers a lecture on American Land Art, by Thomas Delamarre, director of the Maison des Arts in Cajarc, in association with La Fabrique des Savoirs,

In the United States in the 60s and 70s, a group of artists decided to leave the closed environment of art galleries and museums and develop their practice in the open air. These artists created works in the heart of natural landscapes, on the sometimes disproportionate scale of the wide-open spaces of the American West. Some of these works can still be seen today in the places where they were created. Numerous examples will enable us to discover these creations, created in a common impulse by a generation of inspired artists, and to observe how, today, this idea of art in the landscape is translated, notably through the programming of the Maison des arts.

El Musée Champollion – Les Écriture du Monde ofrece una conferencia sobre el Land Art americano, a cargo de Thomas Delamarre, director de la Maison des Arts de Cajarc, en asociación con La Fabrique des Savoirs,

En los Estados Unidos de los años 60 y 70, un grupo de artistas decidió dejar atrás el entorno cerrado de las galerías de arte y los museos y desarrollar su práctica al aire libre. Estos artistas crearon obras que se situaban en el corazón de los paisajes naturales, a la escala a veces desproporcionada de los grandes espacios del Oeste americano. Algunas de estas obras pueden contemplarse aún hoy en los lugares donde fueron creadas. Numerosos ejemplos nos permitirán descubrir estas obras, creadas con un espíritu compartido por una generación de artistas inspirados, y ver cómo esta idea del arte en el paisaje se refleja hoy en día, especialmente en la programación de la Maison des arts.

Das Musée Champollion – Les Écriture du Monde bietet einen Vortrag über die amerikanische Land Art von Thomas Delamarre, Direktor des Maison des Arts in Cajarc, in Zusammenarbeit mit La Fabrique des Savoirs an,

In den 1960er und 1970er Jahren beschloss eine Gruppe von Künstlern in den USA, die geschlossene Umgebung von Kunstgalerien und Museen zu verlassen und ihre Kunst im Freien zu entwickeln. Die Künstler schufen Werke inmitten von Naturlandschaften, die in den Weiten des amerikanischen Westens zuweilen überdimensionale Ausmaße annehmen. Diese Werke sind zum Teil noch heute an den Orten ihrer Entstehung zu sehen. Anhand zahlreicher Beispiele werden wir diese Werke entdecken, die von einer Generation inspirierter Künstler mit einem gemeinsamen Elan geschaffen wurden, und sehen, wie sich die Idee der Kunst in der Landschaft heute umsetzt, insbesondere im Programm des Maison des arts.

