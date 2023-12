Conférence « Christiane Desroches Noblecourt, la reine de l’égyptologie » annexe du musée champollion Figeac, 4 décembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Les amis du musée de Champollion vous propose une conférence sur Christiane Desroches Noblecourt, la reine de l’égyptologie, par Claudine Le Tourneur d’Ison.

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

annexe du musée champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Friends of the Champollion Museum invite you to a lecture by Claudine Le Tourneur d’Ison on Christiane Desroches Noblecourt, the queen of Egyptology

Los Amigos del Museo Champollion le invitan a una conferencia sobre Christiane Desroches Noblecourt, la reina de la egiptología, a cargo de Claudine Le Tourneur d’Ison

Die Freunde des Champollion-Museums bieten Ihnen einen Vortrag über Christiane Desroches Noblecourt, die Königin der Ägyptologie, von Claudine Le Tourneur d’Ison an

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Figeac