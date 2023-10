Conférence « Les Anciens Egyptiens croyaient-ils en leurs dieux? » par Simon Thuault annexe du musée champollion Figeac, 28 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Les Amis du Musée Champollion vous proposent une conférence : « Les Anciens Egyptiens croyaient-ils en leurs dieux? » par Simon Thuault

Dans cette conférence, nous reviendrons sur la religion d’Egypte antique et sur les mythes qu’elle a engendrés. Qu’est-ce que « croire » en Egypte ancienne ? Y avait-il une spiritualité en-dehors du panthéon que l’on connaît ? La mythologie n’existe-t-elle que pour satisfaire un peuple en quête de réponses, ou cache-t-elle de plus profondes implications ? Tant d’interrogations qui font de l’Egypte une civilisation fascinante et, encore aujourd’hui, capable de trouver écho dans nos questionnements modernes..

2023-10-28 18:00:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

annexe du musée champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Friends of the Champollion Museum invite you to a lecture: « Did the Ancient Egyptians believe in their gods? » by Simon Thuault

In this lecture, we’ll look back at ancient Egyptian religion and the myths it spawned. What did it mean to « believe » in ancient Egypt? Was there a spirituality beyond the pantheon we know today? Did mythology exist only to satisfy a people in search of answers, or did it conceal deeper implications? So many questions that make Egypt a fascinating civilization, and one that still echoes our modern questions.

Los Amigos del Museo Champollion le invitan a la conferencia: « ¿Creían los antiguos egipcios en sus dioses? por Simon Thuault

En esta conferencia, repasaremos la religión del antiguo Egipto y los mitos a los que dio lugar. ¿Qué significaba « creer » en el antiguo Egipto? ¿Existía una espiritualidad al margen del panteón que conocemos hoy? ¿Existía la mitología simplemente para satisfacer a un pueblo en busca de respuestas, o escondía implicaciones más profundas? Éstas son sólo algunas de las preguntas que hacen de Egipto una civilización fascinante, y que aún resuena en nuestros interrogantes modernos.

Die Freunde des Champollion-Museums laden Sie zu einem Vortrag ein: « Glaubten die alten Ägypter an ihre Götter? » von Simon Thuault

In diesem Vortrag werden wir uns mit der Religion des alten Ägyptens und den Mythen, die sie hervorgebracht hat, beschäftigen. Was bedeutete « glauben » im alten Ägypten? Gab es eine Spiritualität außerhalb des uns bekannten Pantheons? Existiert die Mythologie nur, um ein Volk zu befriedigen, das nach Antworten sucht, oder verbergen sich dahinter tiefere Zusammenhänge? Diese Fragen machen Ägypten zu einer faszinierenden Zivilisation, die auch heute noch unsere modernen Fragen aufwirft.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Figeac