Musée Champollion : « Conférence sur la littérature de colportage » Annexe du Musée Champollion, 22 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Déambulation en Bibliothèque bleue

Nous vous convions à une promenade virtuelle dans le monde de la Bibliothèque bleue, illustrée par les images d’une exposition qui eut lieu à Troyes en 2017. Vous parcourrez ainsi les différents lieux où l’on rencontrait ces livrets de colportage et découvrirez les textes que l’on pouvait y lire. Et vous pourrez constater que nos ancêtres, même de milieu modeste, n’étaient pas dépourvus d’ouvrages, voire de littérature. Venez nous rejoindre pour cette déambulation récréative ! Nous serons heureux de vous faire partager notre passion pour ces modestes éditions souvent ornées de bois gravés et qui ont été la source de nouveaux supports (imagerie populaire, marionnettes, plaques de lanterne magique…).

Par Marie-Dominique LECLERC Maîtresse de Conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne avec la collaboration de Alain ROBERT Maître de Conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Accès libre et gratuit.

2023-06-22 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-22 . EUR.

Annexe du Musée Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



A stroll through the Blue Library

We invite you to take a virtual stroll through the world of the Bibliothèque bleue, illustrated by images from an exhibition held in Troyes in 2017. Take a tour of the various places where these booklets were sold, and discover the texts that could be read in them. And you’ll see that our ancestors, even those from modest backgrounds, were not devoid of books, or even literature. Come and join us for this entertaining stroll! We look forward to sharing with you our passion for these modest editions, often adorned with woodcuts, and which were the source of new media (popular imagery, puppets, magic lantern plates, etc.).

By Marie-Dominique LECLERC Senior Lecturer at the University of Reims Champagne-Ardenne, with the collaboration of Alain ROBERT Senior Lecturer at the University of Reims Champagne-Ardenne.

Free access

Un paseo por la Biblioteca Azul

Le invitamos a dar un paseo virtual por el mundo de la Bibliothèque bleue, ilustrado con imágenes de una exposición celebrada en Troyes en 2017. Haga un recorrido por los diferentes lugares donde se vendían estos cuadernillos y descubra los textos que se podían leer en ellos. Y comprobará que nuestros antepasados, incluso los de origen modesto, no estaban desprovistos de libros, ni siquiera de literatura. Acompáñenos en este entretenido paseo Nos encantará compartir nuestra pasión por estas modestas ediciones, a menudo decoradas con xilografías y fuente de nuevos soportes (imaginería popular, marionetas, planchas de linterna mágica, etc.).

Por Marie-Dominique LECLERC Profesora titular de la Universidad de Reims Champaña-Ardenas, con la colaboración de Alain ROBERT Profesor titular de la Universidad de Reims Champaña-Ardenas.

Acceso libre

Spaziergang in der Blauen Bibliothek

Wir laden Sie zu einem virtuellen Spaziergang durch die Welt der Bibliothèque bleue ein, der mit Bildern einer Ausstellung illustriert ist, die 2017 in Troyes stattfand. Sie werden durch die verschiedenen Orte reisen, an denen man diesen Kolportagebüchern begegnete, und die Texte entdecken, die man darin lesen konnte. Und Sie werden feststellen, dass unsere Vorfahren, auch wenn sie aus einfachen Verhältnissen stammten, nicht ohne Bücher und sogar Literatur waren. Begleiten Sie uns auf diesem entspannenden Spaziergang! Wir freuen uns darauf, mit Ihnen unsere Leidenschaft für diese bescheidenen Ausgaben zu teilen, die oft mit Holzschnitten verziert sind und die Quelle für neue Medien waren (Volksbilder, Marionetten, Laterna-magica-Platten usw.).

Von Marie-Dominique LECLERC Maîtresse de Conférences an der Université de Reims Champagne-Ardenne unter Mitarbeit von Alain ROBERT Maître de Conférences an der Université de Reims Champagne-Ardenne.

Freier Zugang

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Figeac