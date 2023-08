Visite du bâtiment annexe des Archives départementales Annexe des Archives départementales de la Côte-d’Or Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Visite du bâtiment annexe des Archives départementales Annexe des Archives départementales de la Côte-d’Or Dijon, 17 septembre 2023, Dijon. Visite du bâtiment annexe des Archives départementales Dimanche 17 septembre, 14h00 Annexe des Archives départementales de la Côte-d’Or Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le bâtiment annexe des Archives départementales de Côte-d’Or lors de visites guidées ou libres offrant l’occasion d’appréhender la richesse d’informations accessible en ce lieu, tout en découvrant le métier d’archiviste. Annexe des Archives départementales de la Côte-d’Or 41 quai Gauthey, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 63 66 98 https://archives.cotedor.fr/v2/site/AD21/les_archives_departementales/Annexe L’annexe des Archives départementales de la Côte-d’Or est située Quai Gauthey à Dijon. Des travaux d’extension ont été menés et achevés au cours de l’été 2019, augmentant la surface de stockage et offrant aux usagers une toute nouvelle salle de lecture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Philippe Bruchot Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Annexe des Archives départementales de la Côte-d'Or Adresse 41 quai Gauthey, 21000 Dijon Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville Annexe des Archives départementales de la Côte-d'Or Dijon latitude longitude 47.311535;5.027927

Annexe des Archives départementales de la Côte-d'Or Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/