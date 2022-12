Atelier décorations de Noël parents/enfants Annexe de l’OCAC Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Atelier décorations de Noël parents/enfants 10 et 17 décembre

L’Office culturel de Cenon vous donne rendez-vous pour un atelier décorations de Noël à réaliser en famille ! Annexe de l’OCAC 78 cours Gambetta 33150 CENON Dravemont Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Créez, en famille, des décorations de Noël zéro déchet issues de

matériaux de récupération (rouleaux de papier toilette, d’essuie-tout, bouteilles plastique, laine, pommes de pin, balles detennis, gobelets, assiettes en carton, tissus, rubans, ficelle, etc.).

N’hésitez pas à apporter vos matières premières à transformer!

Places limitées – réservation par téléphone ou par mail:

