Débat-conférence « Le bien-être sans inflation » Annexe de la Ruche Villefranche-de-Rouergue, 1 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Ouvert à tout public (tout âge, curieux ou déjà avertis…).

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . EUR.

Annexe de la Ruche

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Open to all (all ages, curious or already experienced…)

Abierto a todos (todas las edades, curiosos o ya enterados…)

Offen für alle (jedes Alter, neugierig oder bereits versiert…)

Mise à jour le 2023-10-21 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME