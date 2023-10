Conférence musicale : Les gens du voyage dans la chanson française Anneville-en-Saire Catégories d’Évènement: Anneville-en-Saire

Manche Conférence musicale : Les gens du voyage dans la chanson française Anneville-en-Saire, 28 octobre 2023, Anneville-en-Saire. Anneville-en-Saire,Manche Conférence musicale : Les gens du voyage dans la chanson française des années 60 à nos jour.

Salle des fêtes.

Participation libre..

2023-10-28 20:30:00 fin : 2023-10-28 . . Anneville-en-Saire 50760 Manche Normandie



Musical conference: Les gens du voyage dans la chanson française des années 60 à nos jours.

Salle des fêtes.

Free admission. Conferencia musical: Los viajeros en la canción francesa de los años 60 a nuestros días.

Sala de fiestas.

Entrada gratuita. Musikalischer Vortrag: Les gens du voyage dans la chanson française des années 60 à nos jours.

Saal der Festlichkeiten.

Freie Teilnahme. Mise à jour le 2023-09-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Anneville-en-Saire, Manche Autres Adresse Ville Anneville-en-Saire Departement Manche Lieu Ville Anneville-en-Saire latitude longitude 49.63739;-1.28574

Anneville-en-Saire Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anneville-en-saire/