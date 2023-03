Atelier d’écriture anneville ambourville Anneville Catégories d’Évènement: Anneville

Seine-Maritime

Atelier d’écriture anneville ambourville, 17 mars 2023, Anneville. Atelier d’écriture Vendredi 17 mars, 15h00 anneville ambourville sur inscription Un atelier convivial ouvert à tous, pour s’amuser avec les mots. Au travers de démarches simples et ludiques, chacun pourra constater qu’il est capable d’écrire. anneville ambourville 300 Rue Monseigneur Lemonnier, 76480 Anneville Ambourville Anneville 76480 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « sandrineperegrine@gmail.com »}] Bibliothèque Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T15:00:00+01:00 – 2023-03-17T17:00:00+01:00

2023-03-17T15:00:00+01:00 – 2023-03-17T17:00:00+01:00 Sandrine Laurent

Détails Catégories d’Évènement: Anneville, Seine-Maritime Autres Lieu anneville ambourville Adresse 300 Rue Monseigneur Lemonnier, 76480 Anneville Ambourville Ville Anneville Departement Seine-Maritime Age min 12 Age max 99 Lieu Ville anneville ambourville Anneville

anneville ambourville Anneville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anneville/

Atelier d’écriture anneville ambourville 2023-03-17 was last modified: by Atelier d’écriture anneville ambourville anneville ambourville 17 mars 2023 Anneville anneville ambourville Anneville

Anneville Seine-Maritime