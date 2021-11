Paris Institut du monde arabe Paris ANNETTE, DE MARE A HIJA Institut du monde arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

En 2020, Leïla Mendez , memebre du groupe Yaïa, rencontre Annette Cabelli Florentin, 95 ans. Originaire de Thessalonique, rescapée d’Auschwitz, Annette est une des dernières personnes dont la langue maternelle est le judéo-espagnol. “Avec Annette nous avons échangé un peu en judéo-espagnol, surtout en français. Elle a chanté pour moi et nous avons chanté ensemble. Elle m’a récité des poèmes et nous avons mangé des gâteaux. Elle s’est racontée de l’enfance jusqu’à sa déportation en 1943, puis sa vie dans les camps et son arrivée en France après la guerre.” Leila Mendez Mon grand l’ombre// leila Mendez Institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris Paris Paris

