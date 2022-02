ANNETTE : COMEDIE MUSICALE / DRAME DE LEOS CARAX – USA/VOST – 2021 – 2H20 – DIM 6 à 14H – REPRISE CÉSARS 2022 : catégorie « Meilleur film ». Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. _**Prix de la mise en scène / Festival de Cannes 2021**_ _**REPRISE CÉSARS 2022 – (Re) découvrez les films que nous n’avions pas eu l’occasion de programmer à Meudon, nommés dans la catégorie « Meilleur film ».**_ COMEDIE MUSICALE / DRAME DE LEOS CARAX AVEC ADAM DRIVER… ETATS-UNIS – 2021 – 2H20 – VOST – REPRISE CÉSARS 2022 : catégorie « Meilleur film ». Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

