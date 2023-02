Sublimer le quotidien à travers l’encadrement artistique ANNENCADRE Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

Sublimer le quotidien à travers l’encadrement artistique ANNENCADRE, 27 mars 2023, Lunéville. Sublimer le quotidien à travers l’encadrement artistique 27 mars – 2 avril ANNENCADRE ANNENCADRE Encadrement artistique Exposition de créations, présentation du matériel et explications de différentes techniques permettant de mettre en valeur tout objet (couverts, chaussures, dague, montre à gousset, outils, moule à chocolat…) ou document (photo, faire-part, illustration, diplôme…) en encadrement. Cartonnage Exposition de créations obtenues avec l’utilisation de chutes de cartons bois et de papiers des encadrements (boîte à mouchoirs, à thé, à bijoux, carnet…). ANNENCADRE 37, rue de Vic, 54300 Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T11:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu ANNENCADRE Adresse 37, rue de Vic, 54300 Lunéville Ville Lunéville lieuville ANNENCADRE Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

ANNENCADRE Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville/

Sublimer le quotidien à travers l’encadrement artistique ANNENCADRE 2023-03-27 was last modified: by Sublimer le quotidien à travers l’encadrement artistique ANNENCADRE ANNENCADRE 27 mars 2023 ANNENCADRE Lunéville Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle