Tour de France, Étape Annemasse-Morzine Annemasse, 15 juillet 2023, Annemasse.

Annemasse,Haute-Savoie

Le Tour de France 2023 démarrera sa 14ème étape à Annemasse le samedi 15 juillet et continuera sa course sur 152 kilomètres jusqu’à Morzine Les Portes du Soleil, cumulant 4200 mètres de dénivelés..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The Tour de France 2023 will kick off its 14th stage in Annemasse on Saturday, July 15, and will continue its 152-kilometer race to Morzine Les Portes du Soleil, adding up to 4200 meters of vertical drop.

El Tour de Francia 2023 comenzará su 14ª etapa en Annemasse el sábado 15 de julio y continuará durante 152 kilómetros hasta Morzine Les Portes du Soleil, cubriendo un total de 4.200 metros de ascenso y descenso.

Die Tour de France 2023 beginnt ihre 14. Etappe am Samstag, den 15. Juli in Annemasse und führt über 152 Kilometer bis nach Morzine Les Portes du Soleil, wobei insgesamt 4200 Höhenmeter überwunden werden müssen.

