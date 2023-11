Les Nuits Massala #2 CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT, 11 novembre 2023, ANNEMASSE.

Les Nuits Massala #2 CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 18:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

(L-R-2021-008830/31/32) La Yegros / Les Mamans du Congo & Rrobin / Parranda La Cruz +++ Seconde édition de cette nuit épicée et caliente ! Entre cumbia et folklore revisité électro, La Yegros donne le ryhtme avec sa musique bariolée, chaude, aux tempos lascifs. Rrobin et les Mamans du Congo, c’est la rencontre de deux continents, de deux entités qui ont une passion commune : le partage et la musique. Parranda La Cruz c’est un voyage dans la chaleur des traditions hybrides de la région Barlovento, au nord du Vénézuéla. La Yegros, PARRANDA LA CRUZ La Yegros, PARRANDA LA CRUZ

CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT ANNEMASSE 1 ROUTE DE BONNEVILLE Haute-Savoie

23.0

EUR23.0.

