El Comité – Flavia Coelho CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE, 22 mars 2024, ANNEMASSE.

El Comité – Flavia Coelho CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30 (2024-03-22 au ). Tarif : 26.0 à 29.5 euros.

Considérés comme faisant partie des musiciens cubains les plus brillants et reconnus de leur génération, cette bande des sept a eu l’excellente idée de se retrouver sur scène pour former El Comite. Le groupe condense tout ce qui se fait de mieux dans le jazz et les musiques afro-cubaines. El Comite régale les oreilles avec son jazz fluide, ses polyrythmies et ses mélodies afrocubaines bouillonnantes. Dans la lignée de la nouvelle génération d’artistes made in Brazil, on ne présente plus Flavia Coelho. Elle a parcouru tous les chemins du monde. Elle est chez elle là où elle se sent accueillie. Sa musique traduit un souffle de liberté euphorique, une énergie communicative. Hybride, Flavia Coelho mixe avec bonheur reggae, bossa, hip-hop, cumbia, le tout porté par une impressionnante volonté pop. El Comite El Comite

Votre billet est ici

CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE ANNEMASSE 1 ROUTE DE BONNEVILLE Haute-Savoie

26.0

EUR26.0.

