Atelier Numérique Google : Quels outils numériques utiliser pour trouver un emploi ? Annemasse Atelier Numérique Google : Quels outils numériques utiliser pour trouver un emploi ? Annemasse, 22 décembre 2023, . Atelier Numérique Google : Quels outils numériques utiliser pour trouver un emploi ? Vendredi 22 décembre, 09h00 Annemasse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-22T09:00:00+01:00 – 2023-12-22T11:00:00+01:00

Fin : 2023-12-22T09:00:00+01:00 – 2023-12-22T11:00:00+01:00 Rejoignez notre passionnant atelier numérique : Objectifs d’apprentissage : Percevoir l’importance du digital dans le cadre d’une recherche d’emploi

Maîtriser les règles du CV et de la lettre de motivation

Organiser votre recherche d'emploi Transformez votre recherche d'emploi en une aventure numérique enrichissante, et venez explorer avec nous les clés du succès professionnel. De 9h00 à 11h00 en présence d'un Coach Google venez explorer l'univers captivant des outils digitaux dédiés à la recherche d'emploi.

