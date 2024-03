ANNEES 80 STORY LA MEGA FIESTA LE RETOUR Parc des Dryades 44500 La baule La baule, samedi 17 août 2024.

ANNEES 80 STORY LA MEGA FIESTA LE RETOUR Après le succès de la 1ere édition en 2023, le Mega Fiesta des Années 80 revient ! Avec en vedette Gold by Alain Llorca ! Au parc des Dryades le 17 août. Plus d’informations prochainement ! Samedi 17 août, 18h00 Parc des Dryades 44500 La baule Public

Après le succès de la 1ere édition en 2023, le Mega Fiesta des Années 80 revient !

Avec en vedette Gold by Alain Llorca !

Au parc des Dryades le 17 août.

Plus d’informations prochainement !

Parc des Dryades 44500 La baule
Loire-Atlantique Pays de la Loire
06 06 81 67 50
sterneproduction44@gmail.com

CULTURE FAMILLE