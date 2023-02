Années 80. Mode, design et graphisme en France MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, 7 février 2023, PARIS.

Accès valable dans l’heure suivant l’horaire choisi. Gratuit pour les moins de 26 ans, les enseignants français (sur présentation du pass Éducation), les visiteurs handicapés, les chômeurs et les titulaires du RSA (sur présentation d’un justificatif). Réservation obligatoire (+ 1€ de frais de gestion).Billet valable pour toutes les expositions du musée des Arts Décoratifs et pour la visite des collections permanentes.Fermeture les lundis, le 25 décembre, le 1er janvier.Horaires: du mardi au dimanche : de 11h à 18h Nocturne le jeudi jusqu’à 21hAnnées 80Mode, design et graphisme en FranceLe musée des Arts décoratifs célèbre les années 1980 à travers une grande exposition présentée dans la nef jusqu’au 16 avril 2023.Cette décennie historique résonne en France comme un tournant à la fois politique et artistique dans les domaines de la mode, du design et du graphisme, depuis l’élection de François Mitterrand en 1981 jusqu’à la chute du mur de Berlin en 1989.700 œuvres – objets, mobilier, silhouettes de mode, affiches, photographies, clips, pochettes de disques et fanzines – retracent cette époque frénétique synonyme d’éclectisme, où le postmodernisme ouvre tous les possibles artistiques.Les valises et sacs de grande contenance sont interdits. Musée des Arts décoratifs Musée des Arts décoratifs

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS PARIS 107, RUE DE RIVOLI Paris

