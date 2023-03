Années 80, la tournée ! Montée Du Puech Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 25 35 Lio, Plastic Bertrand, Julie Pietri, Partenaire particulier… les stars des années 80 vont vous faire danser jusqu’au bout de la nuit !



Billetterie sur place : auprès de l’Office de Tourisme, place Morgan.



Renseignement au 04 90 56 27 60. Vendredi 30 juin 2023, le Château de l’Empéri accueille la tournée « Années 80, la tournée ! » Billetterie Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence

