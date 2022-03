Année Internationale du verre à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Blangy-sur-Bresle L’ONU a proclamé 2022 “année internationale du verre”. A cette occasion, M. DEI ROSSI, artisan verrier à l’atelier verre d’art de la Bresle situé à Blangy-sur-Bresle invite 2 maestros de Murano.

Démonstrations, exposition et vente tout le weekend de 10h à 18h.

