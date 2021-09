Brech Mairie Annexe - Brech Brech, Morbihan Année du Rail : Exposition d’une maquette de la gare d’Auray en 1960 Mairie Annexe – Brech Brech Catégories d’évènement: Brech

La maquette représente la Gare d’Auray au début des années 60. Cette période marque la fin de l’ère de la traction vapeur , la rotonde et le pont tournant aujourd’hui disparus donne l’atmosphère de ce dépôt, fréquenté par essentiellement par les 141R. L’ensemble de la gare d’Auray en 15 modules, soit 17 mètres linéaire, représente environnement, postes d’aiguillage, passage à niveaux, parc à charbon, etc. L’ensemble du réseau est digitalisé et géré par un logiciel informatique (RRTC). [Site Internet Séné Rail Miniature](https://rail56.org/) [Vidéo de présentation de la maquette](https://youtu.be/J0bLgs3Z9so) Exposition, par Séné Rail Miniature, d’une maquette de la gare au début des années 60 représentant les postes d’aiguillage, les passages à niveaux, le parc à charbon… Mairie Annexe – Brech 8 rue Jean IV Duc de Bretagne, 56400, Brech Brech Morbihan

