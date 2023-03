Année du Polar : Mia raconte. Médiathèque de Morbier Morbier Morbier Catégories d’Évènement: Jura

Morbier

Année du Polar : Mia raconte. Médiathèque de Morbier, 15 mars 2023, Morbier Morbier. Année du Polar : Mia raconte. 24 Place du Crêtet Médiathèque de Morbier Morbier Jura Médiathèque de Morbier 24 Place du Crêtet

2023-03-15 – 2023-03-15

Médiathèque de Morbier 24 Place du Crêtet

Morbier

Jura Morbier EUR 0 Des histoires d’enquêtes et d’énigmes pour les enfants à partir de 6 ans. Gratuit, sur inscription. mediatheque@arcade-cchj.fr +33 3 84 33 01 75 https://www.mediathequearcade.fr/ Médiathèque de Morbier 24 Place du Crêtet Morbier

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Morbier Autres Lieu Morbier Adresse Morbier Jura Médiathèque de Morbier 24 Place du Crêtet Ville Morbier Morbier Departement Jura Lieu Ville Médiathèque de Morbier 24 Place du Crêtet Morbier

Morbier Morbier Morbier Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morbier morbier/

Année du Polar : Mia raconte. Médiathèque de Morbier 2023-03-15 was last modified: by Année du Polar : Mia raconte. Médiathèque de Morbier Morbier 15 mars 2023 24 Place du Crétet Médiathèque de Morbier Morbier Jura Jura Médiathèque de Morbier Morbier Morbier

Morbier Morbier Jura