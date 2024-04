Annecy VTF les Alérions Talloires-Montmin, lundi 15 avril 2024.

Annecy dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 avril VTF les Alérions 100 en moyenne

Le séjour se déroulera à Annecy une petite ville des Alpes Française du 15/04/24 au 19/04/24.

Durant ce séjour, les jeunes découvriront la vielle ville d’Annecy grâce à un rallye urbain, des activités sportives tels que le tour du lac en vélo et une randonnée et des visites culturelles.

Le séjour à Annecy s’inscrit dans une démarche de découverte culturelle et d’activité sportive. Ici, les jeunes vont être emmené à découvrir la vielle ville d’Annecy et son histoire,

pour cela des activités et des visites seront organisées afin que les jeunes puissent apprendre et découvrir la culture ainsi que les activités que proposent la commune où ils vont résider.

Un rallye urbain sera organisé pour leurs permettre de découvrir la ville, ainsi qu’une visite de la ville de Chamonix avec ça mer de glace et petit train à crémaillère, les jeunes emprunterons également la voie verte qui permet de faire le tour du Lac d’Annecy.

En plus de ses activités, l’équipe d’animation mettra en place des activités, des jeux mais également des veillées de qualités afin que les jeunes passent du bon temps durant ce séjour.

VTF les Alérions 496 route de Bluffy 74290 Talloires-Montmin Talloires-Montmin 74290 Talloires Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

