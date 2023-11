LES FOLIES D’OFFENBACH FANTAISIE MUSICALE D-E. MARFOGLIA SALLE PIERRE LAMY, 29 novembre 2023, ANNECY.

LES FOLIES D’OFFENBACH FANTAISIE MUSICALE D-E. MARFOGLIA SALLE PIERRE LAMY. Un spectacle à la date du 2023-11-29 à 14:30 (2023-11-29 au ). Tarif : 37.4 à 37.4 euros.

Les Folies d’Offenbach musique Jacques Offenbach mise en scène Emmanuel Marfoglia : Lors de son passage dans une émission de télévision très connue, Jacques Offenbach, inventeur de l’opéra-bouffe et du french can-can est interviewé. Il révèle avec malice et drôlerie que ses œuvres et sa vie privée ne font qu’un… quel coquin cet Offenbach ! Idéale pour toutes les générations, cette promenade à travers les meilleurs moments musicaux de La Vie Parisienne, La Belle Hélène et La Périchole illustre avec gaîté et brio ces « Folies d’Offenbach », hommage inédit et rafraîchissant, à ce génial compositeur. Comédie, chant et danse s’enchainent sans répit autour de 11 artistes pour un moment de joie et de bonheur très parisien à ne pas manquer ! Durée du spectacle 1h35min LES FOLIES D’OFFENBACH FANTAISIE MUSICALE D-E. MARFOGLIA

SALLE PIERRE LAMY ANNECY 12 RUE DE LA REPUBLIQUE Haute-Savoie

37.4

EUR37.4.

