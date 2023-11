Damien Laquet dans Dansing avec ses Musiciens SALLE PIERRE LAMY, 22 novembre 2023, ANNECY.

Damien Laquet dans Dansing avec ses Musiciens SALLE PIERRE LAMY. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 20:00 (2023-11-22 au ). Tarif : 29.2 à 29.2 euros.

Le haras qui rit & C130 présentent L-D-22-2662 Après le succès de son one man « J’suis pas malade » Damien Laquet remonte sur scène avec DanSing son nouveau seul en scène… mais pas tout seul parce qu’il est accompagné par 4 musiciens ! Lui, c’est Sam, le barman du dancing. Ce soir, il attend Serena, la chanteuse. Serena, c’est son étoile, son soleil, sa raison de vivre… Ce soir va commencer leur longue et merveilleuse histoire d’amour. Le seul problème, c’est qu’elle n’est pas au courant… Un nouveau spectacle écrit avec Jacques Chambon (le Merlin de Kaamelott) qui exploite les talents de comédien et d’imitateur de Damien. Bref « DanSing » c’est un moment de bonheur avec de vrais musiciens, de vraies chansons et de vrais fous rires. Installez-vous… Le barman s’occupe de vous. Damien Laquet dans Dansing avec ses Musiciens

SALLE PIERRE LAMY ANNECY 12 RUE DE LA REPUBLIQUE Haute-Savoie

