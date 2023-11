Joachim Pastor LE BRISE GLACE, 3 février 2024, ANNECY.

Joachim Pastor LE BRISE GLACE. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 21:00 (2024-02-03 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

LE BRISE GLACE 12 LD191429 3 LD191430 LD191432 Originaire de l’écurie Hungry Music aux côtés de Worakls et NTO, avec qui il partage le goût et la scène de la techno mélodique, Joachim Pastor a toujours cultivé un son personnel, hypnotique et racé, très facilement reconnaissable. Inspiré par Daft Punk, mais aussi Sonata Arctica et Jean-Michel Jarre, il s’intéresse aux matières sonores et aux possibilités offertes par les machines qui composent cette musique. Sa touche artistique est clairement identifiable : classique et orchestrale dans l’agencement de ses harmonies, précise et directe dans ses mélodies. Joachim Pastor Joachim Pastor

LE BRISE GLACE ANNECY 54 bis rue des Marquisats Haute-Savoie

26.0

EUR26.0.

