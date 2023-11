Silly Boy Blue – Tournée LE BRISE GLACE, 26 janvier 2024, ANNECY.

LE TETRIS ET LE FESTIVAL LES FEMMES S’EN MELENT PRESENTENT Ayant emprunté son nom de scène au morceau de David Bowie, Silly Boy Blue partage avec lui cette prise de liberté avec les conventions. Cette année, la jeune nantaise sort son deuxième album « Eternal Lover », suite naturelle de ses précédentes chansons : après les tourments, la nostalgie et l’introspection, place à l’empowerment et au retournement de situation. Les histoires d’amour ne sont plus subies mais vécues pleinement, dans le contrôle et en conscience, avec ce qu’on néglige trop souvent dans son amour de l’autre : l’amour de soi. De la ballade futuriste aux audaces pensées pour la scène, de la fausse bluette pop rock aux coups de sang plus synthétiques, « Eternal Lover » explore de nouveaux registres musicaux et une tonalité cinématographique plus radicale. Silly Boy Blue Silly Boy Blue

LE BRISE GLACE ANNECY 54 bis rue des Marquisats Haute-Savoie

