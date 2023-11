Omani Sound Systel + Kanka + Local International LE BRISE GLACE, 20 janvier 2024, ANNECY.

Omani Sound Systel + Kanka + Local International LE BRISE GLACE. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 20:30 (2024-01-20 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

LE BRISE GLACE 12 LD191429 3 LD191430 LD191432 Depuis la sortie de son 1er album, et le culte Don’t stop dub, Kanka a littéralement ouvert la voix des scènes européennes au dub-steppa français. Son style percussif et ultra efficace, avec ses basses profondes et hypnotiques, a fait de nombreux adeptes à travers le monde depuis plus de 15 ans. Omani Sound est un sound system reggae/dub, basé à Annecy. Né d’un engagement pour la musique et d’une vocation pour le son, The Om Vibration est le nom de leur Sound System, artisanal et unique composé de 6 bass (15kw). We live this mission in righteousness, music with a message !

LE BRISE GLACE ANNECY 54 bis rue des Marquisats Haute-Savoie

