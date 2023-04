Retour des Alpages Vieille Ville, 14 octobre 2023, Annecy.

Grande fête traditionnelle et folklorique présentant le retour aux sources : animation artisanale, démonstration de vieux métiers, défilé de troupeaux d’alpage, groupes folkloriques, dégustation des produits du terroir.

Défilé des animaux à 14h30..

2023-10-14 à 09:00:00 ; fin : 2023-10-14 18:00:00. .

Vieille Ville

Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



This Grand Traditional Popular Festival presents a return to our origins: craftwork events, demonstration of old trades, parade of Alpine herds, folklore groups, tasting of local products.

Gran fiesta tradicional y folclórica que presenta una vuelta a las raíces: actividades artesanales, demostración de antiguos oficios, desfile de rebaños de montaña, grupos folclóricos, degustación de productos locales.

Desfile de animales a las 14.30 horas.

Wenn der Herbst vor der Tür steht, verlassen die Viehherden nach einem schönen Sommer wieder die Almen… Diese Rückkehr in das Tal wird seit dem Mittelalter mit diesem Tag symbolisiert und gefeiert.

