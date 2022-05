Chantier Esperance3 Journée du patrimoine Forges de Cran Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Chantier Esperance3 Journée du patrimoine Forges de Cran, 18 septembre 2020 10:00, Annecy. 18 – 20 septembre 2020 Sur place libre http://esperance3.org Visite chantier Esperance 3 Une poignée de passionnés reconstruit,avec l’aide des pouvoirs publics et de mécenes, la dernière barque à voile latine ayant naviguée sur le lac. Cette visite est l’occasion de voir comment ces bateaux étaient construits, (re)découvrir le passé de notre belle cité, et les valeurs portées par le projet.

Venez nombreux,car la construction avance de jour en jour, et ce sera l’unique possibilité de voir le chantier, l’année prochaine Espérance3 flottera sur le lac Forges de Cran 9 chemin des Grèves,74960 Annecy 74960 Annecy Cran-Gevrier Haute-Savoie vendredi 18 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

samedi 19 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 20 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

