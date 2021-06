Annecy Elements (Lac d’Annecy) Camping les champs fleuris, 16 août 2021-16 août 2021, Duingt.

Annecy Elements (Lac d’Annecy)

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Camping les champs fleuris

_**Tu es jeune et tu as envie d’aventures et de passer un été au bord du Lac d’Annecy en Camping, alors ce séjour est fait pour toi.**_ Ce séjour sera rythmé par des activités sportives comme 1 séance de via ferrata, 1 séance de kayak sur le lac d’Annecy, 1 séance de canyoning et 1 randonnée avec bivouac seront au rendez-vous et des animations avec un cadre favorisant l’autonomie, ainsi les jeunes pourront être les acteurs de leur propre séjour et construire celui-ci avec l’équipe d’animation. Le but de ce séjour est de pouvoir les responsabiliser et permettre des temps d’échanges et de partage.

500€ ; sur inscription

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Camping les champs fleuris 631 voie romaine, Duingt Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T08:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T12:58:00