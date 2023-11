Chico & The Gypsies – Les plus beaux chants de Noël EGLISE SAINTE BERNADETTE, 15 décembre 2023, ANNECY.

Chico & The Gypsies – Les plus beaux chants de Noël EGLISE SAINTE BERNADETTE. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 48.0 à 48.0 euros.

CHICO & THE GYPSIES INTERPRETENTLes plus beaux chants de NoelTournée des Églises 2023Chico et les Gypsies est un groupe de musique français formé par Chico Bouchikhi, un ancien membre des Gipsy Kings. un groupe musical qui a su fusionner les rythmes envoûtants du flamenco avec des mélodies contemporaines. Ce qui rend leur histoire encore plus fascinante, c’est leur capacité à se produire dans des endroits inhabituels, tels que les églises.Certaines églises offrent une acoustique exceptionnelle qui met en valeur la musique en créant une atmosphère unique. De plus, jouer dans des églises peut apporter une dimension spirituelle à la performance et à leur musique, créant une connexion intime et une harmonie entre les musiciens et le public comme moyen d’expression de la foi et de la connectivité spirituelle .L’accueil du public a été exceptionnel lors des quelques dates qui se sont déroulées en église transcendant les barrières culturelles et religieuses au regard des chansons spécialement choisies pour se conformer à l’environnement sacré des lieux qui nous accueillent.Avec ce nouveau tour de chant qui présente les plus belles chansons de Noel , Chico et les Gypsies ont réussi à apporter leur musique envoûtante et leur harmonie dans des églises, créant ainsi une expérience unique pour le public et une rencontre entre la musique et la spiritualité. Leur capacité à transcender les frontières et à unir les gens à travers leur musique est une véritable preuve du pouvoir universel de l’art.Les plus belles chansons de Noel seront présentées au public : UN AMOR , CORAZON GITANO , HABLA ME, IL EST NE LE DIVINE ENFANTS , NO VOLVERE ( Amor et Mio ), HISTORIA DE UN AMOR , MADRE MIA , TRISTA PENA PHARAON ( Instrumental Guitare ), JINGLE BELLS, MOURIR D’AIMER, AVE MARIA , JE SUIS MALADE , HALLELUIJAH WHITE CHRISTMAS , FELIZ NAVIDAD, MEDLEY GYSPIES KING, Bamboleo , Jobi Joba , Volare , DOUCE NUIT , MY WAY … JazzTout Public Chico & the Gypsies

Votre billet est ici

EGLISE SAINTE BERNADETTE ANNECY 38 AV D’ALBIGNY Haute-Savoie

48.0

EUR48.0.

