La Soirée du Gospel Nicole Slack Jones EGLISE SAINTE BERNADETTE, 8 décembre 2023, ANNECY.

La Soirée du Gospel Nicole Slack Jones EGLISE SAINTE BERNADETTE. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:30 (2023-12-08 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

Après une tournée triomphale, Nicole Slack Jones, la voix d’or de la Nouvelle-Orléans, arrive en france avec de nouvelles chansons «Spécial Noël» ! Véritable encyclopédie du Gospel, pour Nicole Slack Jones, tout est possible avec son incomparable voix d’or empreinte de liberté. Elle a chanté et partagé la scène aux côtés de légendes du Gospel, de la Soul et du Jazz tels que Lionel Richie, Stevie Wonder, Fats Domino, Percy Sledge, Zucchero, Aloe Blacc, Byron Cage, Earth Wind & Fire, Raymond Myles, Rhoda Scott… Quand la voix de Nicole Slack Jones commence à emplir l’espace, tout vibre d’une énergie nouvelle. C’est une explosion de joie qui nous fait même bondir de notre siège et nous exclamer « Hallelujah ! ». Nicole Slack Jones Nicole Slack Jones

Votre billet est ici

EGLISE SAINTE BERNADETTE ANNECY 38 AV D’ALBIGNY Haute-Savoie

29.0

EUR29.0.

Votre billet est ici