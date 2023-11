Bal folk à Annecy Annecy, Annecy (74) Bal folk à Annecy Annecy, Annecy (74), 8 décembre 2023, . Bal folk à Annecy Vendredi 8 décembre, 20h30 Annecy, Annecy (74) Bal folk mensuel de la Gigouillette du 2ème vendredi du mois, avec Benjamin Macke, invité ! et la Gigouillette à la Salle des Eaux et forêts à Annecy dans le cadre de « Noël des Alpes » toutes les infos sur le site: http://gigouillette.org facebooksource : événement Bal folk à Annecy publié sur AgendaTrad Annecy, Annecy (74) Annecy, 74000 Annecy, France [{« link »: « http://gigouillette.org »}, {« link »: « https://www.facebook.com/rumilly.lagigouillette »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46447 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T00:30:00+01:00

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Annecy, Annecy (74) Adresse Annecy, 74000 Annecy, France Age max 110 Lieu Ville Annecy, Annecy (74) latitude longitude 45.899247;6.129384

Annecy, Annecy (74) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//