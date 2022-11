APPEL À PROJET – Pitchs Mifa 2023 Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Les Pitchs Mifa mettent en avant les projets d’animation de l’année, nouveaux et/ou en développement selon 4 catégories – Longs Métrages, Courts Métrages, Séries et Spéciaux TV, Expériences Numériques Annecy annecy Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Les Pitchs Mifa concernent les projets de longs métrages,

de courts métrages,

de séries et spéciaux TV

d’expériences numériques. Ces pitchs visent à mettre en avant les meilleurs projets de films nouveaux ou en développement.

Le parcours du Mifa est international, il offre un espace de diversité et propose des projets tres variés. Les lauréats pourront bénéficier de bourses, de résidences, de potentiels préachat ou de supports techniques. C’est l’occassion aussi pour les porteurs et porteuses de projets de mettre en lumière leurs projets. Clôture des candidatures : 6 Février 2023 Pour qui : Auteurs & Autrices Modalités : Conception d’un dossier

S’inscrire sur la plateforme Sont exclus les projets réalisés dans le cadre d’un cursus de formation.

