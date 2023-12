Vendredi de l’emploi Annecy Vendredi de l’emploi Annecy, 22 décembre 2023, . Vendredi de l’emploi Vendredi 22 décembre, 08h30 Annecy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-22T08:30:00+01:00 – 2023-12-22T09:15:00+01:00

Fin : 2023-12-22T08:30:00+01:00 – 2023-12-22T09:15:00+01:00 Vous recherchez des conseils et un accompagnement dans le cadre de votre recherche d’emploi ? Prenez rendez-vous avec un(e) chargé(e) de recrutement de l’agence Pôle emploi de Seynod afin de valoriser votre candidature auprès d’employeurs du Bassin Annécien Merci de venir avec votre CV. Votre présence à ce RDV fait partie de vos engagements en tant que demandeur d’emploi. ⚠️ Evènement destiné aux demandeurs d’emploi de l’agence Pôle emploi de Seynod OU demandeurs d’emploi du bassin annécien qui cherchent un travail dans l’un de ces secteurs d’activités : Bâtiment, Génie Civil, Immobilier, Architecture, Sécurité, Banques, Assurances, Activités comptables et juridiques, Informatique, Publicité, Location, Cabinets de recrutement, Nettoyage, Services aux entreprises, Santé, Action sociale, Activités vétérinaires, Le jour du RDV, présentez-vous 5 minutes avant l’heure convenue, à l’accueil du :

Pôle Emploi Seynod

2 Rue du champ de la taillée, 74600 Annecy ⏱️ Votre échange avec la/le chargé(e) de recrutement de l'agence Pôle emploi de Seynod, durera environ 30 minutes

