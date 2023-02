ANNE WISCHIK MON TCHAIKOVSKI ESPACE CULTUREL AGORA SANTES Catégories d’Évènement: Nord

ANNE WISCHIK MON TCHAIKOVSKI ESPACE CULTUREL AGORA, 26 février 2023, SANTES. ANNE WISCHIK MON TCHAIKOVSKI ESPACE CULTUREL AGORA. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 17:00 (2023-02-26 au ). Tarif : 11.8 à 26.9 euros. L'histoire passionnante d'un mécénat hors du commun La baronne Nadejda Von Meck, richissime veuve russe, tombe amoureuse du compositeur Tchaïkovski et lui promet une rente annuelle – entre autres somptueuses largesses – à une étrange condition : qu'ils ne se rencontrent jamais. Ils échangent quatorze ans de correspondance, ne se croisent qu'une seule fois, avant que Nadejda ne se demande si ces milliers de lettres d'amour ne furent pas qu'un tissu de viles flatteries à moins que… non… une telle HORREUR serait-elle possible?…. Qu'il n'ait toujours préféré… les hommes ?

