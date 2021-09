Anne Welenc & Daniel Hellmann, Traumgirl RMX Centre culturel suisse, 14 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 14 septembre 2021

de 20h30 à 21h30

payant

Traumgirl RMX est ainsi présenté pour la première fois à l’occasion du festival Jerkoff à Paris.

Kim est une actrice et une narratrice. Elle est aussi une travailleuse du sexe, a vendu du savon, est une fille de bar, une allemande, une polonaise. Dans Traumgirl, Kim négocie la manière de travailler à la frontière du “vrai travail”, de la performance et du “sale boulot”. Traumgirl est le pendant féminin de la performance solo Traumboy sur le travail sexuel masculin et se situe entre le théâtre documentaire et l’autofiction. Le solo questionne non seulement le travail sexuel féminin, mais aussi le sexe et le travail en général dans le contexte d’une société néolibérale. Que peut révéler une femme sur elle-même ? Qu’est-ce qu’elle ne peut pas révéler ? Et qui en paie le prix ? Financé par la bourse DIS-TANZ SOLO du Dachverband Tanz Deutschland, Traumgirl a été retravaillé en 2021 en tenant compte des récents changements que notre travail, notre vie privée et notre vie sexuelle ont connu. Traumgirl RMX est ainsi présenté pour la première fois à l’occasion du festival Jerkoff à Paris.

+ d’infos

Spectacles -> Théâtre

Centre culturel suisse 32-38 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

1 : Saint-Paul (350m) 7 : Pont Marie (571m)



Contact :Centre culturel suisse. Paris ccs@ccsparis.com https://ccsparis.com/ ccs@ccsparis.com

Spectacles -> Théâtre Queer Lgbt

Date complète :

2021-09-14T20:30:00+02:00_2021-09-14T21:30:00+02:00

Anne Welenc & Daniel Hellmann Traumgirl © Michel Wagenschütz