Horaire : 20:00 21:15

Anne Sylvestre était une immense poète, compositrice et interprète. Elle amusait les enfants avec ses Fabulettes et touchait les adultes avec ses chansons engagées. Son concert à l'Odyssée, en 2017, restera dans les mémoires. Un an après sa disparition, nous lui rendons hommage avec ses mots dits et ses mots chantés.

