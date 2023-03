Ouverture de la Maison-Atelier d’Anne-Sophie Maignan, créatrice de bijoux muraux Anne-sophie MAIGNAN Laval Catégories d’Évènement: Laval

Ouverture de la Maison-Atelier d’Anne-Sophie Maignan, créatrice de bijoux muraux Anne-sophie MAIGNAN, 1 avril 2023, Laval. Ouverture de la Maison-Atelier d’Anne-Sophie Maignan, créatrice de bijoux muraux 1 et 2 avril Anne-sophie MAIGNAN C’est la première fois qu’Anne-Sophie ouvre sa Maison-Atelier au public, récemment rénovée.

Située au 74, bis rue des 3 régiments à Laval, elle vous accueillera le samedi 1er et le dimanche 2 avril 2023 entre 10h30 et 18h00. Elle vous propose pour cette édition une découverte qui s’impose. Elle vous accueillera avec sympathie dans son univers et aura le plaisir de vous présenter son travail qu’elle exerce avec passion. Vous découvrirez des créations originales, à base d’acier et réalisées autour du miroir.

Elle crée aussi des « bijoux muraux » en fonction des envies et de la décoration intérieure de ses clients.

Si vous recherchez une pièce murale unique et personnalisée, venez découvrir son travail ! Anne-sophie MAIGNAN Rue des 3 régiments 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://annesom.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Décoration intérieure – Objet décoratif mural- Design d’objet- Création en acier-Miroir décoratif Bijou mural « Rosa » – Miroir et Acier – Diamètre 950mm

