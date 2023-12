Anne-Sophie Lancelin – Le Quatrième pas se fait dans la nuit [création] Théâtre du Garde – Chasse Les Lilas, 28 janvier 2024, Les Lilas.

Le dimanche 28 janvier 2024

de 17h00 à 18h00

.Tout public. payant

Trois femmes évoluent sur un sol recouvert d’images qui se réagencent sans cesse. Ensemble, elles s’enlisent, oscillent et ouvrent des brèches où elles font revivre instantanément des figures du passé ou d’un ailleurs.

Lancées sur un paysage de photographies tapissant le sol, les trois danseuses interagissent sans cesse avec ces images, la danse et la musique, dans un flux tendu et imaginaire. Elles signent ce seuil fragile mais impérieux qui ouvre vers le mystérieux, incertain mais néanmoins réel, ou plus que réel. De ces va-et-vient enchevêtrés naît une écriture ciselée, au plus proche des corps, disposée telle une broderie tenue où l’ajourement recompose et relance la danse et le voyage intérieur.

Théâtre du Garde – Chasse 181 Bis Rue de Paris 93260 Les Lilas

© Nina-Flore Hernandez © Nina-Flore Hernandez