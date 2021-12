Paris Médiathèque musicale de Paris Paris Anne Serre & Arlt Médiathèque musicale de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Anne Serre a écrit une quinzaine de romans et de nombreuses nouvelles repoussant à chaque fois les limites des genres littéraires. Walser, Kafka, les contes de Grimm sont déréglés sur la même page espiègle et grave. Elle lit des extraits de son livre _Grande Tiqueté_ (éd. Champ Vallon), récit picaresque hautement comique et grand charivari rédigé en langue des morts. Langue des morts dont usent à leur manière également les deux Arlt, groupe de poprock, Eloïse Decazes et Sing Sing dans leur chansons derviches dont ils émailleront les lectures. La littérature et la chanson considérées comme des instruments spirites déréglées, gestes d’amour comique, exorcismes dansants. Anne Serre et le duo Arlt investissent la MMP pour s’unir le temps d’un soir : la littérature et la chanson y deviendront instruments spirites déréglés, gestes d’amour comique, exorcismes dansants. Médiathèque musicale de Paris 8 porte Saint-Eustache 75001 Paris Paris Quartier Les Halles

